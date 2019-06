Positano, disagi allo sportello Ausino: “Alle 11 ancora nessuno presente all’ufficio”

Disagi questa mattina presso il Comune di Positano, allo sportello Ausino. Questa giornata sarebbe dovuta essere a disposizione della clientela, con servizio di front office, ma sembra che nessun dipendente si sia presentato prima delle 11. A testimoniarlo una foto di un utente di un gruppo tematico su Facebook: “Sportello Ausino al Comune di Positano, 9:30, utilissimo servizio al cittadino, dato che se chiami loro non rispondono, oppure, se lo fanno, ti dicono che ti ricontattano, ma ovviamente non lo fanno mai.

Bene, peccato sia solo una volta al mese e che a quest’ora nessuno si sia ancora presentato. Vorrei aspettarlo solo per insultarlo, ma devo andare via. Come tanti altri, devo lavorare”.

Tanti i commenti di utenti che hanno riscontrato lo stesso problema legato alla società che si occupa del servizio idrico integrato sul territorio.