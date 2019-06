Felice epilogo del’atteso saggio spettacolo degli alunni dell’Istituto “Porzio” di Positano, svoltosi ieri sera in Piazza dei Racconti, è stata la proiezione dei cortometraggi realizzati da Chiara D’Amico, con la partecipazione degli alunni della scuola. In seguito ai cori dei ragazzi della scuola, si è assistito infatti ai due cortometraggi che hanno visto partecipare gli alunni delle classi seconde e terze: il primo cortometraggio, realizzato con gli alunni delle Classi IIA e IIB dal titolo “LA PARITA’… IN REALTA'” in collaborazione con la prof.ssa Brunella Ranaldi propone una riflessione sul tema della parità di genere a chiusura del progetto “PARI lo imPARI a scuola” che gli alunni hanno approfondito durante l’anno scolastico. Il secondo cortometraggio realizzato con gli alunni delle classi III A e III B dal titolo “MAGIA A POSITANO” in collaborazione con la prof.ssa Maria Grazia Cinque è un viaggio nella storia e nei miti locali con immagini nelle celebri Villa Romana e Cripta Medievale. I tagli del backstage sono stato il momento conclusivo delle proiezioni.