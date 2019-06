Positano, controlli a tappeto: fermati due NCC abusivi provenienti da Sorrento

Continuano i controlli a tappeto da parte della Polizia Municipale di Positano. In questi primi giorni d’estate l’affluenza si è ovviamente moltiplicata in Costiera amalfitana e, di conseguenza, anche i controlli devono essere incrementati. Tra le categorie che necessitano di maggiore attenzione ci sono sicuramente i veicoli NCC: tra questi, infatti, si nascondono anche dei furbetti che lavorano senza licenza, con le apposite targhette “tarocche”. Non solo truffano lo stato, evadendo le tasse, ma creano un danno a chi si è sudato la licenza per NCC, spendendo soldi, fatica e sacrificandosi oltremodo per passare il concorso.

Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Positano hanno fermato due veicoli provenienti da Sorrento che risultavano avere la targa di NCC fasulla e svolgevano l’attività senza i requisiti di legge. Ricordiamo che a fine aprile, Alfonso Ronca della Cooperativa Tasso aveva inviato un esposto denunciando la presenza di veicoli adibiti al trasporto di persone abusivi.

A febbraio scorso, i vigili urbani del Nucleo Mobilità Turistica hanno scoperto una organizzazione dedita all’attività di noleggio con conducente in forma totalmente abusiva e attiva in tutta la Regione. A crearla e coordinarla era M.G. , di 58 anni, che aveva allestito un centralino costituito da un’utenza telefonica a lui intestata, smistava le prenotazioni dei clienti a noleggiatori abusivi, che aderivano alla rete mettendo a disposizione le loro auto private.