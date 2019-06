Positano caos bollette, cittadini in difficoltà. Ausino chiarisca. Decine di proteste nella perla della Costiera Amalfitana, bollette che non arrivano, persone che si arrangiano andando sul sito, facendo da soli i conteggi, ma chi non è capace? Gli anziani? Le persone in difficoltà? Non sappiamo che sta succedendo, le more inaccettabili, la paura di aver distacco acqua, l’acqua che manca all’improvviso, ma da Cava de’Tirreni a Salerno ci calpestano, la politica che fa?