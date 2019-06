Avvistato nella rada di Positano lo mega yacht “Andromeda”. Il maestoso panfilo del magnate neozelandese Graeme Hart, proprietario della Reynolds Group Holdings, ha stupito i turisti con la sua imponente bellezza. Inoltre da alcune indiscrezioni giunte alla nostra redazione, sembra che sulla gigantesca imbarcazione c’era anche il numero uno di Amazon Jeff Bezos. L’imprenditore statunitense, uno degli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio da 75,6 miliardi di dollari, infatti è in vacanza in Italia a bordo del suo yacht “Flying Fox” da 136 metri battente bandiera delle Cayman: Mr Amazon dopo essere stato nelle isole Eolie ha infatti mosso la rotta verso Sorrento.

L’Andromeda, lo yacht di 116 metri con piscine, jacuzzi, sale cinema, sale biliardo, palestre, attrezzature per eseguire sport d’acqua, costruito dalla Kleven Group nel 2015, ha come meta favorita le due costiere, visto che già l’anno scorso è stato a Sorrento ed è inoltre stato visto nel mese scorso allo Stabia Main Port di Castellammare di Stabia. (Foto Massimo Capodanno)