Positano, auto derubata degli airbag: “Montepertuso terra di nessuno”

Furto singolare quello che si è consumato a Positano. Poco distante dal bivio di Montepertuso, un’automobile è stata privata degli airbag. E’ stato lo stesso proprietario che ha deciso di denunciare la cosa, prima ai Carabinieri, e poi sui social. “Positano, specialmente in alcune zone, sta diventando terra di nessuno -ha commentato il diretto interessato- Oggi pomeriggio vado a prendere la macchina parcheggiata più avanti del bivio di Montepertuso e sorpresa la trovo aperta e hanno asportato in modo quasi chirurgico tutto gli airbag. Ovviamente di telecamere neanche a parlarne. Mi reco dai carabinieri per la denuncia ma sono tutti in giro e se ne parla domani”.

E’ bastato questo per far scatenare gli utenti dei gruppi tematici di Facebook, molti dei quali hanno riferito di aver subito lo stesso losco trattamento. “Succede da anni – ha commentato qualcuno – perché non ci sono le telecamere?”. E qualcun altro: “Mi è successo il mese scorso”. Qualcuno ha ipotizzato che, visto il lavoro, si tratta di un esperto. “Per fortuna che le pattuglie dei carabinieri sono in giro -l’amaro commento di un utente- Purtroppo in quella zona succedono furti di questo tipo spessissimo”.