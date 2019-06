Positano, atti vandalici in via Corvo: nel mirino auto in sosta -FOTO

Ancora una volta un atto vandalico nei confronti delle auto in sosta a Positano. Questa volta è via Corvo che è stata presa nel mirino. A postare delle immagini che lasciano poco all’immaginazione sono stati degli utenti di gruppi tematici di Facebook. Qualcuno ha commentato: “Che vergogna. Ma siamo davvero a Positano? Sono eventi che, quando accadono cosi spesso, dovrebbero suscitare preoccupazione ed impegno da parte delle autorità, mentre per ora c’è la totale indifferenza ed i cittadini ancora una volta lasciati a cavarsela da soli”.

La settimana scorsa vi riferimmo del singolare furto di airbag avvenuto al bivio di Montepertuso. Il proprietario del veicolo in questione commentò: “Positano, specialmente in alcune zone, sta diventando terra di nessuno. Ovviamente di telecamere neanche a parlarne”.