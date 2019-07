Positano, annunciato nuovo consiglio comunale il 4 e 5 luglio. Ecco quali saranno i temi

Positano. Il Sindaco di Positano, Michele De Lucia, ha convocato il consiglio comunale il giorno 4 luglio alle ore 18 in prima convocazione e in seconda convocazione il giorno 5 luglio sempre alle 18 nella sala delle adunanze in municipio.

Due saranno i temi principali del consiglio: lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018.