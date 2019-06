Positano al via gli info-point e la mappa con gli sponsor privati. Ecco come funziona una delle migliori iniziative per il turismo in Costa d’ Amalfi . Il progetto partì in sinergia con Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina.

Anche quest’anno, con l’arrivo della stagione estiva, partiranno gli info-point turistici, un’iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale, seguita dal Vicesindaco ed Assessore al Turismo Francesco Fusco. L’iniziativa, che si ripete ormai da svariati anni, con un numero sempre crescente di utenti, ha riscosso un buon successo anche per la partecipazione dei ragazzi delle scuole superiori, che al termine della scuola possono impegnarsi in una attività informativa/formativa, approcciando spesso per la prima volta ad un pubblico internazionale desideroso di avere informazioni sul luogo dove sono ospitati, gli stessi sono seguiti da Tutors laureati o diplomati in lingue. Data la similitudine con l’Alternanza scuola/lavoro, da quando è quest’ultima è stata inserita nel curriculum formativo scolastico, sono state poste in essere convenzioni con diversi Istituti superiori, in modo particolare quest’anno sarà L’istituto polispecialistico San Paolo di Sorrento attraverso la supervisione del Prof. Manfredonia a partecipare al progetto. A tal proposito si ricorda che possono partecipare tutti i ragazzi che intendono affiancare al periodo feriale un impegno di quattro ore giornaliere per sei giorni a settimana in turni di 30 giorni.

Gli stand informativi, dislocati nei punti nevralgici di Positano, saranno a servizio dei tanti ospiti che affollano il nostro paese a partire da metà giugno fino a metà settembre. Quest’anno sarà attivo anche un infopoint presso la Spiaggia Grande, oltre alle consuete postazioni alla di Sponda, Sponda, Montepertuso e Nocelle.

I tutors e gli stagisti hanno a disposizione vario materiale informativo a supporto del loro compito, in particolare la cartina turistica di Positano che ogni anno viene costantemente aggiornata e migliorata. Quest’anno cresce sia il formato (50×70 invece di 30 x70 dello scorso anno) che lo spazio riservato agli sponsor ( 72 esterni e 2 interni) inoltre data la forte richiesta saranno raddoppiate le copie prodotte (30.000), oltre alla cartina turistica di Positano, saranno disponibili anche le cartine dei sentieri montani.

Per chi fosse interessato a partecipare al progetto Infopoint Turistico in qualità di Tutor o stagista può presentare la domanda allegata all’avviso presente sul sito del Comune di Positano ed allegata di sotto.

Stessa cosa vale per gli sponsor che intendono sponsorizzare l’iniziativa è garantita la visibilità su 30.000 cartine oltre a riceverne un quantitativo in omaggio se richiesto. Gli stessi, come sopra, possono presentare la proposta di sponsorizzazione e sottoscrivere l’apposito accordo.

Qui il link ufficiale con tutti i modelli e le info