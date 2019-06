Positano. Oggi aria di festa al ristorante “Chez Black”, il famoso locale sulla Spiaggia Grande, meta preferita dei vip ed apprezzato da tantissimi turisti per la cortesia ed affidabilità e per le molteplici specialistà gastronomiche e la vasta scelta di pregiati vini. Tutto il personale si è radunato intorno al tavolo riccamente imbandito per festeggiare il compleanno dello chef Carmine De Simone. La redazione di Positanonews si unisce agli auguri in questa giornata di festa.

