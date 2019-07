Positano, Costiera amalfitana . Al Garage Mandara oggi è arrivata la bellissima Nathalie Bush, direttamente da Distraction, il programma cult delle Reti Mediaset

.Ricordate la campagna cult di Roberta? Bene, la protagonista era proprio lei. Ed è stata questa fortunata pubblicità a lanciarla nel jet set delle belle presenze televisive. Giovanissima rispetto alle dirette concorrenti, è approdata in Italia grazie al programma I Raccomandati, poi gli scatti del celebre Gaetano Mansi per Fapim hanno fatto il resto per la consacrazione da calendario nel 2007. Lei è Nathalie Bush (anagraficamente Natalia Mesa Bush), che dopo la Rai è diventata la dolce compagna di Distraction fin dalla conduzione di Enrico Papi. Dagli schermi Mediaset, la bella Nathalie si è imposta all’attenzione del grande pubblico televisivo per le sue grazie bionde e la sicurezza. Nata nel 1984 nel nord dell’isola di Tenerife, arcipelago Canarie, la bella Natalia si sente un’isola nel corpo e nell’anima pur avendo il caldo sangue latino. Pur vivendo nel paradiso terrestre, ha fatto le valigie in direzione Italia, Terra dei suoi sogni. Dice: «Ho scoperto che la strada non è sempre facile da seguire. Ma grazie al duro lavoro, iniziativa ed ottimismo, sono riuscita a concentramenti soprattutto sulla moda e sulla televisione». Il risultato? E’ sotto gli occhi di tutti. «I miei interessi nella vita abbracciano un’ampia gamma di progetti ed esperienze, ma più di qualsiasi altra cosa mi sforzo di essere una persona onesta, leale verso gli altri e verso me stessa». In Spagna nel 2003 ha vinto il premio Miss Chica Man, nel 2005 in Italia Miss Roberta, Girl of the year, nel 2006 Miss Fashion Tv in Grecia.

Immancabile la foto con la nostra dinamica Daniela Mandara ed il grande staff del Garage Mandara ,