Positano addio ad Antonio Marino

Positano dice addio ad Antonio Marino, la redazione fà le condoglianze a tutta la famiglia

Era un collaboratore di laboratorio all’IPSIA Galilei di Torre Annunziata dove ho studiato, ed io lo chiamavo sempre ‘Professore’ (Giuseppe Di Martino)

I funerali domani 1 luglio alla Chiesa del Rosario ai Mulini, alle 15.30

Su Facebook il post della figlia Marianna:

Il mio Grande Papà .. il Nonno … uomo di altri tempi ma con un ❤ immenso .. mi hai spezzato il 💔… so che ora sei con Mamma … per sempre con me …. 💔💔💔