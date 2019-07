Positano . 50 anni di sacerdozio di don Giulio Caldiero, gli auguri di Gaspare Apicella

Positano, Costiera amalfitana . La Chiesa amalfitana festeggia i 50 anni di sacerdozio del suo figlio, impegnato e ben considerato, don Giulio Caldiero. Si festeggiano gli anni dell’inizio della Missione nello stesso mese in cui il prelato compie settantasei anni, ben portati nonostante le serie vicissitudini di salute, egregiamente superate con l’aiuto Divino. Domenica 30 alle 19 Santa Messa di ringraziamento nella parrocchia dell’ASSUNTA

Arriveranno a fare le congratulazioni a don Giulio, gli auguri a dimostrare i sentimenti di affetto. e gratitudine da ogni angolo della Arcidiocesi e particolarmente da Minori, quella Minori che lo ha avuto adolescente a seguire gli insegnamenti dello zio don Matteo Palumbo e che lo ha avuti amato parroco per oltre dieci anni.

Gaspare si unisce alla Famiglia Minorese per congratularsi con il suo coetaneo. Auguri dal nostro corrispondente storico in Costa d’ Amalfi e dalla redazione di Positanonews