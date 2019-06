Pontecorvo va in pensione: Praiano senza medici di base?

Va in pensione Alberto Pontecorvo e Praiano ora rischia di rimanere senza medici. L’avevamo scritto nel mese scorso dalle colonne di Positanonews, con la questione dei medici di base in pensionamento che sembra colpire “fisiologicamente” tutta la Costiera Amalfitana. Sono centinaia gli assistiti senza medico di famiglia, che a breve saranno costretti a rivolgersi altrove, ma il quadro è tutt’altro che entusiastico: a Praiano infatti Nicola Fiorentino ha già annunciato che lascerà l’anno prossimo, senza contare che i colleghi che servono Positano sono impegnati con gli assistiti di questo territorio e che inoltre il dottor Paolo Buonocore è prossimo alla pensione. Il rischio è che si ci dovrà rivolgere a medici che risiedono in comuni non molto vicini come Amalfi.