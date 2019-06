E’ di Pompei la nuova Miss Mondo Italia 2019, si chiama Adele Sammartino ed è una psicologa di 23 anni

La nuova Miss Mondo Italia 2019, eletta ieri sera a Gallipoli, è la 23enne Adele Sammartino, originaria di Pompei dove vice insieme alla sua famiglia. Adele ha da poco conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e il suo grande sogno è quello di diventare criminologa o psicologa clinica. Subito dopo l’incoronazione il suo messaggio è stato per i genitori: “A mamma e papà che mi hanno spronata e motivata ad affrontare con spensieratezza da un lato e con il giusto piglio di donna dall’altro, la grande sfida oggi vinta di Miss Mondo Italia”. La giovane miss il prossimo 7 dicembre rappresenterà l’Italia alla finale di Miss Mondo che si svolgerà in Thailandia.