Pimonte, turista accusa malore nei boschi: salvataggio vitale

Un escursionista tedesco è stato strappato alla morte nella giornata da ieri. Il turista 56enne era in compagnia della moglie e di un’altra persona, per un escursione tra i sentieri di Pimonte dalle prime ore del mattino, quando all’improvviso è rimasto senza sensi. Intorno alle 13, secondo quanto riportato da Metropolis, la centrale operativa del soccorso sanitario ha ricevuta una richiesta di soccorso dalla località Maddalena.

La zona, irraggiungibile con mezzi di soccorso via terra, ha richiesto la mobilitazione di un elicottero del 118, che poi è atterrato sul campo sportivo San Michele di Tralia, nei pressi del luogo dell’incidente. La manovra spettacolare del velivolo, ha impressionato i curiosi presenti, con l’uomo che è stato poi preso in carico dall’elicottero per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Il turista è in buone condizioni ma si trova ancora ricoverato nel nosocomio partenopeo, ed in stato di osservazione per comprendere le cause del malore. Non è l’unico episodio di malori che si segnala tra i boschi dei Monti Lattari: settimana scorsa infatti è stato soccorso un ottantenne sul Sentiero degli Dei in piena notte, con tale salvataggio che richiese l’intervento del Soccorso Alpino, con ritrovamento dell’uomo in condizioni precarie di salute.