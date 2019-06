Pimonte, centro trattamento rifiuti organici: sindaci dei Monti Lattari favorevoli. Sindaco Agerola: “Opera giusta”

L’idea del centro di trattamento dei rifiuti organici a Pimonte mette d’accordo tutti i sindaci dei Monti Lattari. Dal sindaco di Agerola a quello di Lettere, sembra che l’intenzione sia quella di appoggiare il progetto del vice sindaco di Pimonte, Gennaro Somma. Come riportano i colleghi di Metropolis, il primo cittadino di Agerola Luca Mascolo ha così commentato: “E’ un’opera buona e giusta, bisogna trovare giuste soluzioni e dimensioni contenute per le piccole comunità”. Gli ha fatto eco Nino Giordano, sindaco di Lettere: “Favorevolissimo al biodigestore”. Anche il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino si è detto favorevole ad una opera condivisa.

Il progetto aveva suscitato tante polemiche (anche i sindaci inizialmente erano scettici). I cittadini di Pimonte si erano detti pronti a riunirsi in un comitato civico per protestare contro l’opera. Si era ipotizzato inizialmente, come luogo predisposto, via Cantoniello: l’impianto sarebbe destinato a trattare i rifiuti dei Comuni dei Monti Lattari. La struttura dovrebbe poi produrre centinaia di tonnellate all’anno di “Frazione Organica di Rifiuto Solido Urbano (Forsu), sia in fase aerobica e in fase anaerobica, con conseguente produzione di compost e biogas, che per combustione alimenterà l’impianto stesso.