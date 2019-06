I piccoli 2010 del calcio Sorrento campioni del Torneo Internazionale di Cava

I piccoli calciatori classe 2010 dell’Accademia Calcio Sorrento, sono i campioni del Torneo Internazionale di Cava de’Tirreni.

Il Torneo Internazionale di Cava de’ Tirreni gode di indiscusso prestigio, per cui parteciparvi comporta una certa preparazione fisica, tecnica e mentale.

Questa è la triade di doti che compone il calciatore, e saperle unire già da piccoli vuol dire avere un percorso già ben definito. Uno strada che l’Accademia Calcio Sorrento ha aperto al gruppo 2006, sfortunato nel dover salutare la manifestazione di Cava con un’immeritata sconfitta per 3-2 in semifinale, ma sopratutto ai 2010. Lo zelante mister Tony D’Esposito ha forgiato questi campioncini rossoneri, traghettandoli addirittura verso la vittoria finale. Un successo che incorona l’annata indimenticabile tuttavia in corso, perché il pallone non smette mai di rotolare.