Piano di Sorrento. Valerio Scappaticci nuovo comandante della stazione dei carabinieri

Piano di Sorrento. Avvicendamento fra gli uomini dell’arma, una turnazione abbastanza frequente fra i carabinieri che in genere non permangono mai troppo a lungo in un posto di comando nello stesso posto. Ci lascia il maresciallo De Marinis , che va a Castellammare di Stabia, e arriva il maresciallo maggiore , proviene da Castello di Cisterna, zona “difficile” per droga e criminalità, ma anche qui ci sono i problemi, anche se rispetto alla provenienza è un paradiso, minacciato dalla droga come le ultime operazioni dei carabinieri hanno evidenziato, rilevando nuclei vicini agli spacciatori nelle zone alte di Vico Equense.

Problemi ci sono sicuramente anche qui, fra droga, piccola criminalità, problematiche stradali, con l’inferno estivo. Si vede che il maresciallo vuole lavorare, già sul territorio con i suoi uomini, lo abbiamo trovato a sorpresa fra Piano e Sant’ Agnello. Un problema serio sicuramente la stazione dei carabinieri che rischia di chiudere se non si fa qualcosa, al di là delle promesse

Al nuovo arrivato maresciallo Scappaticci e a De Marinis gli auguri per la nuova collocazione.