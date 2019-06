Piano di Sorrento. Un’altra asta senza partecipanti. I locali commerciali di via S.Michele restano chiusi

Anche l’ultima asta per dare in locazione i negozi di via S. Michele non è andata a buon fine. Dopo quella indetta a Febbraio, anche quella indetta del 24 Maggio, con scadenza al 17 Giugno, non ha visto partecipare nessuno.

Il ribasso previsto dal Comune del 10% del valore del canone (posto inizialmente a base d’asta del 10%) non è bastato: il canone mensile che era stato fissato con una base d’asta pari a € 607,50, corrispondente ad un canone annuo di € 7.290,00.

Non sono servite neanche le agevolazioni previste per alcune categorie:

1. Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

2. Giovani genitori di età non superiore ai 35 anni;

3. Lavoratori, con età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;

4. Donne disoccupate, da 24 mesi;

5. Imprenditori che assumano giovani apprendisti.

La notizia era stata pubblicizzata molto anche dagli altri comuni della Penisola Sorrentina sugli propri albi pretori, ma a quanto pare anche questi mezzi di informazione non sono bastati.