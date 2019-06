PIANO DI SORRENTO – ULTIM’ORA/ IL TAR SOSPENDE I LAVORI DEL PIANO CASA AI COLLI

Con un decreto inaudita altera parte la VII sezione del TAR Campania Napoli ha provveduto a sospendere i lavori del Piano Casa ai Colli di Fontanelle. L’istanza di sospensione era stata presentata dall’associazione ambientalista Italia Nostra dopo che era stato aperto il cantiere. Nel decreto i giudici amministrativi spiegano anche le ragioni per cui hanno adottato il provvedimento di urgenza, al fine di non compromettere l’integrità del territorio, nelle more di una decisione definitiva.

IL TALEPIANO