Piano di Sorrento. Torneo dei Rioni vince Corso Italia Nord sui Colli. Vacca cannoniere, Calabrese il migliore

Piano di Sorrento. Torneo dei Rioni vince Corso Italia Nord sui Colli. Vacca capo cannoniere, Calabrese il migliore giocatore , ma a vincere è stato lo sport e lo stare insieme.

Vince il Corso Italia Nord, guidato da Di Nota, ma non bastano i tempi ordinari per piegare i Colli, guidato da Calabrese, miglior giocatore del torneo.

Entrambe le squadre hanno fatto fuori Trinità e Mortora, le parti basse impegnate con la stagione e col caldo sono venute un pò meno, ma non è venuto meno l’agonismo ed il divertimento.

Per poco a vincere non sono stati i “forestieri” dei Colli, infatti nella squadra elementi di Positano, come Peppino Russo il Black, e di Sant’Agnello , una partita molto sentita e combattuta .

Un successo per Antonio Guarracino che, con il gusto di Salvatore 9/8, ha realizzato questa grande festa di sport sano. Complimenti questa è la “Caruotto” che ci piace ed un modello da seguire.