Piano di Sorrento, il torneo dei Rioni regala grandi emozioni. Domani sera le semifinali

Piano di Sorrento. I quarti di finale del Torneo dei Rioni hanno regalato grande spettacolo, con risultati anche inaspettati. Corso Sud, la favorita, campione in carica, esce dal torneo dei Rioni per mano dei ragazzi di Trinità che con una partita perfetta vincono 1-0 grazie ad un goal del capitano Peppe Pane e riescono in un’impresa che sembrava impossibile.

Risultati netti Corso Nord vs Centro Storico 10-2, partita mai in discussione e Colli vs San Liborio 8-4 con uno straripante Vacca che con 7 goal chiude i discorsi per la classifica cannonieri e porta i suoi in semifinale.

Mortora vs Cassano invece è un turbinio di emozioni. Vanno in vantaggio i mortoresi dopo 15 secondi, ma è Cassano a fare la partita e a trovare il goal nel secondo tempo con il solito Russo. Per Cassano come 4 anni fa risultano fatali i calci di rigore con l’errore decisivo di capitan Macarone.

Domani sera semifinali al campo di San Liborio: Ore 21:00

COLLI VS TRINITÀ

ORE 22:00

CORSO NORD VS MORTORA