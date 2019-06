Piano di Sorrento, svolta sul Ponte Orazio: 300 abitanti sperano nell’apertura

Dopo le indagini sul costone roccioso e le verifiche geologiche, si accelera per la ricostruzione della strada del Ponte Orazio. L’annuncio è del sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, che dopo due anni dal crollo della frana che fortunatamente non fece vittime, che svela la futura apertura dei cantieri. Una notizia in cui sperano soprattutto i 300 abitanti di Ponte Orazio, con la zona che potrà finalmente ad essere percorribile da veicoli e persone. Questo importante intervento richiede un finanziamento di circa un milione di euro, oggetto di discussione delle riunioni fatte con i vertici della Regione Campania dal primo cittadino di Piano di Sorrento. I tecnici nei giorni scorsi hanno fatto i rilievi nell’area che sovrasta il vallone Lavinola, mentre il banco tra il territorio carottese e metese è stato ripulito. Mentre il progetto esecutivo firmato dall’ingegner Michele Ercolano sembra accogliere i pareri sulla fattibilità tecnica ed economica, la questione da risolvere sarà quella delle risorse: i fondi dovrebbero arrivare dai mutui accesi precedentemente dal comune e da agevolazioni provenienti dalla Regione, ma non si esclude un supporto anche dalla Città metropolitana di Napoli. Vincenzo Iaccarino infatti può contare anche del supporto del suo collega di Meta, il sindaco Giuseppe Tito, che è consigliere nell’ente e che potrà portare il proprio contributo dal punto di vista amministrativo.