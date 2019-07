Piano di Sorrento, spettacolo le semifinale del torneo dei Rioni. Domenica sera la finalissima

Piano di Sorrento. Il Torneo dei Rioni di calcio a 7 sta regalando grande spettacolo. Le due semifinali sono state un’altalena di emozioni.

Nella prima gara Colli ha avuto la meglio su Trinità, grazie ai due goal di Capitan Calabrese ed al sigillo del solito Ciro Vacca, sempre più capocannoniere. Il Rione caro al presidente Iannone però ha venduto cara la pelle, e mai domo, ha ribattuto colpo su colpo ai verdi collinari. Risultato finale 3-2.

Anche la seconda semifinale tra Corso Nord e Mortora è stata equilibratissima, sul filo del rasoio, con gioco spezzettato e poco spettacolare. La contesa viene però sbloccata nella ripresa grazie a Iovino, scaltro a leggere la passività degli avversari, intenti a protestare, su un inesistente fallo ai danni di Volpe. Dal nulla il numero 10 mortorese coglie di sorpresa Galano con un tiro dai 18 metri che si insacca alla sinistra del portiere.

Ma Corso Nord è viva e si affida al migliore in campo Luigi Aiello. Ennesima cavalcata poderosa sulla sinistra e botta che trafigge Russo portando il match ai supplementari, dopo che Catafalco, in due occasioni, si divora il goal del 2-1 per Mortora. Subito però gli arancioni di Gigi Cappiello, l’ultimo a mollare, vengono puniti nell’extra time: in pochi minuti Vito Volpe fa doppietta e grazie proprio al folletto massese Corso Nord vola in finale.

L’appuntamento con la finalissima è domenica 30 giugno alle 21.30 al Campo di San Liborio. Colli e Corso Nord si giocano il tanto agognato torneo.