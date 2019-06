Piano di Sorrento, sfiorata la tragedia. Incendio a Piazza Mercato, di fronte il negozio Euronics Mastellone.

Ad incendiarsi un’ automobile Ford, molto vecchia, probabilmente andata in surriscaldamento. Per fortuna nessun ferito. Pronto intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati prontamente sul posto per spegnere quello che poteva diventare un incendio molto pericoloso.