Piano di Sorrento. Scontro fra scooter e autobus EAV, due ragazzi in ospedale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 nell’incrocio fra Via dei Platani e via Gennaro Maresca, fra l’autobus dell’EAV che girava nella strada secondaria ed un ciclomotore. Sul posto intervenuta la polizia municipale carottese con Francesca d’ Esposito che prontamente ha allertato il 118, i ragazzi sono finiti all’ospedale. Sono in via di accertamento le dinamiche.