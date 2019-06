Piano di Sorrento, Polizia Municipale: assunto Michele Galano. Succederà al comandante Porreca?

Cambio in vista al Comando di Polizia Municipale di Piano di Sorrento. Con un’intesa tra il Comune della Penisola Sorrentina ed il Comune di Pimonte sull’utilizzo della graduatoria del recente concorso per l’assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza, avvenuto a dicembre, arriverà Michele Galano già stato alle dipendenze del comando dei vigili carottese. Galano sarà quindi chiamato al medesimo ruolo con cui è stato selezionato dal comune dei Monti Lattari, con un contratto a tempo indeterminato e part-time al 75%, ma con i requisiti posseduti è candidato a succedere all’attuale comandante Marco Porreca, in procinto di trasferirsi a Pescara.