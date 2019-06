Piano di Sorrento, a piazza della Repubblica arriva un nuovo locale: ecco “Cafiero cafè”

Tutto pronto per un nuovo arrivo a Piano di Sorrento. Questa sera, 15 giugno, alle ore 19, verrà inaugurato il nuovo bar Cafè Cafiero. Il locale sorge proprio dopo una grande opera di rinnovamento e riqualificazione dei locali dell’ex Scialone: il bar proporrà, durante la sua gestione, tanti prodotti di grande qualità, anche per quanto riguarda la rosticceria. Una nuova attività che sicuramente darà grande luce, anzi, nuova luce a Piazza della Repubblica che nei cuori dei carottesi è rimasta piazza Mercato per la presenza dello storico mercato della penisola sorrentina. Una notizia sicuramente positiva: questa sera tutti presenti!

Info – https://www.facebook.com/cafierocafe/