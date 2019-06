Dopo Piano di Sorrento ora l’acqua stanotte manca anche a Meta, ecco dove. Ma la GORI che combina? Una sistuazione inaccettabile con una comunicazione pessima, da medioevo dell’informazione. Si sa solo a mancanza d’acqua iniziata…

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione dalle 01:00 alle 06:00 di venerdì 14 giugno 2019, nelle seguenti zone del comune di Meta:

TRAVERSA III DI VIA SAN MICHELE, VIA SANTA TERESA, VIA FRANCESCO SAVERIO CIAMPA, VIA BAGNULO, VIA MARINA DI CASSANO, VIA VINCENZO IACCARINO, VIA FRANCESCO CARACCIOLO, VIA SAN SERGIO, VIA LEGITTIMO, CORSO ITALIA, VIA DELLE ACACIE, VIA SAN MICHELE, VIA MORTORA, VIA CAVONIELLO, TRAVERSA II DI VIA SANT’ANDREA, VIA MORTORA SAN LIBORIO, VIA DELLA STAZIONE, PIAZZA COTA, VIA RIPA DI CASSANO, VIA CAVOTTOLE, VIA SAVINO, VIA SAN GIOVANNI, TRAVERSA DI VIA GOTTOLA, TRAVERSA I DI VIA SAN MICHELE, VIA CASSANO, VIA GOTTOLA, TRAVERSA I DI VIA G.MARESCA, VIA DEI PINI, TRAVERSA II DI VIA BAGNULO, TRAVERSA III DI VIA BAGNULO, PIAZZA DELLE ROSE, VIA CASA LAURO, VIA DEI TIGLI, VIA CASA ROSA, VIA FRANCESCO CIAMPA, VIA PONTE ORAZIO, VIA MERCATO, VIA MADONNA DI ROSELLE, VIA MARESCA MARIANO, VIA SANTA MARGHERITA, VIA SANT’ANDREA, VIA DELLE ROSE, VIA CAVONE, VIA GENNARO MARESCA, RIONE LEGITTIMO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA DEI PLATANI, VIA CARLO AMALFI, VIA PONTE DI MORTORA, VIA SAN VITO, TRAVERSA II DI VIA SAN MICHELE

