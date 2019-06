Piano di Sorrento, “Nuotatori del Golfo”: i corsi di nuoto e acquagym continuano anche a giugno e luglio

Si avvicina l’estate ed entra nel pieno dell’attività il club “Nuotatori del Golfo” di Piano di Sorrento. La struttura, che è diventata un punto fermo della Penisola Sorrentina, rimarrà aperta anche nei mesi di giugno e luglio: continuano, quindi, i corsi di nuoto e i corsi di acquagym (una delle discipline consigliate per tutti ed in particolare per le persone in sovrappeso, le donne in gravidanza e le persone anziane). La struttura rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 9; possibilità di praticare nuoto libero e lezioni con istruttore.

Nella struttura, ricordiamo, c’è la possibilità di diversi tipi di terapie. Una introdotta alcuni mesi fa è la cosiddetta TMA, ovvero la Terapia Multisistemica in acqua (metodo Maietta). Si tratta di un nuovissimo approccio terapeutico a indirizzo evolutivo per soggetti con disturbi del neuro sviluppo, dello spettro autistico e delle relazioni. L’approccio in questione utilizza tecniche cognitivo-comportamentali non trascurando gli aspetti relazionali ed emotivi.Essa viene applicata in piscine pubbliche e private, in rapporto uno a uno con l’operatore TMA metodo Paolo Maietta e in un elemento naturale come l’acqua. Un metodo che è particolarmente congeniale per bambini che hanno disturbi del neuro sviluppo. L’operatore TMA metodo Maietta è preparato al fine di poter intercettare ed intervenire con “timing” precisi sui vari sistemi che regolano emozionalmente il bambino.

Per info – Segreteria: 0815342128