Piano di Sorrento, MSC-Palazzo Italmare: l’affare è concluso

Vi avevamo anticipato al notizia nel novembre del 2017 e ora possiamo dirvi che l’affare è praticamente concluso. La MSC Crociere, compagnia di navigazione dedita al mercato delle crociere di livello standard e di livello premium-lusso, ha acquisito il Palazzo Italmare a Piano di Sorrento. In vendita da qualche anno, tra le disponibilità dell’agenzia immobiliare Casanova, il Palazzo Italmare di via delle Rose, è passato alla MSC.

Di questo palazzo fu posta la prima pietra con una cerimonia ufficiale nel 1981: l’architetto era Giuseppe Muzzillo di Napoli, lo stile è quello dei canoni di Le Corbusier, cemento armato e vetro lasciato a nudo, il disegno caratterizzante è quello dei tre grandi archi sul prospetto principale.

Per la precisione, il palazzo è stato acquisito da Marinvest, che difatti fa capo a Gianluigi Aponte. Pare che la trattativa sia stata concretizzata proprio pochi giorni prima della morte di Mariano Pane, deceduto a Roma lo scorso 30 maggio a 82 anni, dopo una lunga attività cominciata nel 1966 con al società Italmare. Gli uffici della società saranno posti in via Ciampa a Sant’Agnello. Nel fabbricato saranno previste 100 postazioni per 100 dipendenti: il progetto sarà portato avanti dall’ingegner Elefante.