Piano di Sorrento. Anche per il 2019 la città della penisola sorrentina ha ottenuto il riconoscimento dell’ambita “Bandiera Blu”, a testimonianza di un mare limpido e di spiagge pulite, dotate dei principali servizi. E’ indiscutibile che il mare della spiaggia di Piano di Sorrento è degno della Bandiera Blu perché le acque sono cristalline e trasparenti. Anche le spiagge ed i servizi offerti non sono da meno, ma ci sono comunque delle note negative che ci vengono segnalate e che oscurano in parte lo splendore del luogo. In particolare sono giunte segnalazioni riguardo alla passerella comunale in legno che si trova vicino al ristorante “Fracatell” e che sicuramente andrebbe ripulita dalle erbacce cresciute negli spazi tra le assi lignee e controllata in alcuni punti per garantire una perfetta sicurezza, soprattutto per chi deve percorrerla con passeggini e sedie a rotelle. Si tratta di interventi minimi ma importanti per un posto così bello. La stagione estiva oramai è cominciata e sono tante le persone che raggiungono Marina di Cassano per godere di qualche ora di sole e mare in totale relax. Basta poco per far sì che nessuno rischi di farsi male e siamo certi che al più presto si provvederà a realizzare le opere di manutenzione necessaria.

di 6 Galleria fotografica Piano di Sorrento. Passerella Marina di Cassano