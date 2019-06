Piano di Sorrento. Macchia d’olio pericolosa all’incrocio di Via Bagnulo e Via dei Pini. Probabilmente la perdita è stata causata dal serbatoio di una vecchia camionetta. Evitata la tragedia grazie al pronto intervento di Peppe Coppola di Photo 105. E’ stato proprio lui ad avvisare i vigili del pericolo e a provvedere alla pulizia della strada. Il tratto ora è stato ricoperto dalla segatura per evitare scivolamenti e ridurre danni a cose o persone.

Grazie a Peppe che rappresenta in pieno la Protezione Civile della Penisola, grazie per essere sempre presente e grazie perché il tuo senso civico ed il tuo amore per la nostra terra è un ispirazione per tutti noi! Un grazie anche ai vigili che sono arrivati prontamente sul posto.