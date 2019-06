Piano di Sorrento. Ieri, al rione di Santa Margherita, nel centro storico della città, si è svolto il Santo Rosario itinerante in collaborazione con l’Arciconfraternita della Morte e Orazione. Per l’occasione è stata portata in processione l’antica statua in cartapesta di San Luigi Gonzaga, il santo che dà anche il nome alla Congrega dei Luigini, istituita nel lontano 1875 per volontà di un gruppo di confratelli guidati da Padre De Luise dei Pii Operai di Napoli e con sede nello storico Oratorio di San Nicola. La statua di San Luigi, tra l’altro protettore degli studenti, è stata esposta nei giorni 18 e 19 presso l’Oratorio per permettere a tutti i maturandi di poterle fare visita in vista della prova che li attendeva. Oggi, 21 giugno, solennità di San Luigi alle ore 20.30 Don Pasquale Irolla presiederà la celebrazione eucaristica nel campetto dell’Oratorio.

di 19 Galleria fotografica Piano di Sorrento. Processione San Luigi