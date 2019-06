PIANO DI SORRENTO, LA DUE GIORNI DELL’ITALIAN EXPORT FORUM A VILLA FONDI

PIANO DI SORRENTO – Per due giorni la città di Piano si tarsforma in una Cernobbio dell’imprenditoria nazionale perchè ospita il Meeting dell’IEF – Italian Export Forum – con la partecipazione di almeno 4o tra le maggiori aziende italiane impegnate in programmi di export e con la presenza del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, del Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca tutto coordinato dal presidente di IEF, Lorenzo Zurino, il carottese premiato dalla Niaf a New York per le sue performance imprenditoriali nell’export del made in Italy negli USA.

villa-fondiZurino ha fortemente voluto che la prima edizione del Forum si svolgesse nella sua città natale, Piano di Sorrento, e insieme al Sindaco Vincenzo Iaccarino ha costruito il contesto che accoglierà gli ospiti nella suggestiva Villa Fondi in poco tempo oggetto di un restyling interno ed estermo destinato a far colpo sui tanti e prestigiosi ospiti di questa kermesse delle eccellenze italiane. Apertura dei lavori alle 14.30 con il benvenuto del sindaco Vincenzo Iaccarino e i saluti istituzionali del Presidente De Luca e di Zurino, Ceo di IEF. Dopodichè si riuniranno le varie commissioni di lavoro per aree tematiche. Chiusura domani, sabato 15 giugno, in tarda mattinata.FONTE POLITICA IN PENISOLA