Piano di Sorrento: Incidente all’incrocio Corso Italia – Cavone. Ragazza ferita

Piano di Sorrento. Incidente all’incrocio Corso Italia – Cavone, in prossimità dello stop. E’ bastata qualche goccia di pioggia per scatenare trambusto in Penisola Sorrentina.

Coinvolta nell’incidente una ragazza che viaggiava a bordo del suo scooter, rimasta ferita. Pronto l’ intervento dell’ambulanza.

Non sono chiare le dinamiche dell’incidente. Probabilmente una frenata brusca sull’asfalto bagnato. Tutto da accertare, infatti i vigili di Piano di Sorrento sono sul posto cercando di indagare sul fatto.

La ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Sorrento.

Si consiglia di procedere moderatamente visto la pioggia e l’asfalto bagnato.

Ci saranno aggiornamenti.