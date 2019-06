Piano di Sorrento. Alle 13.15 circa sulla Strada Statale che conduce a Positano, pochi metri dopo l’incrocio con i Colli di San Pietro, un’auto che viaggiava a velocità moderata in direzione Positano ha avuto una collisione frontale con una motocicletta proveniente dal senso opposto che, improvvisamente, invadeva la corsia di marcia dell’autovettura. L’impatto è stato inevitabile. Alla guida dell’auto un ragazzo di Positano (che lavora come parrucchiere a Piano di Sorrento) in compagnia del figlioletto, mentre il centauro è un giovane di Pompei. Sul posto l’ambulanza che ha trasportato il motociclista presso il Pronto Socccorso dell’Ospedale di Sorrento dove gli sono state medicate le escoriazioni riportate a seguito dell’incidente. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente ed il carroattrezzi che ha provveduto a rimuovere l’auto, danneggiata nella parte frontale. Ancora una volta torna il grande problema delle motociclette che percorrono la Statale Amalfitana ad elevata velocità mettendo a rischio la propria incolumità e quella di coloro che hanno la sfortuna di incontrarli durante il tragitto.

