Piano di Sorrento. Questa mattina c’è stata l’inaugurazione del Centro Polifunzionale in Via Cavottole, nei locali sottostanti l’Istituto Nautico “Nino Bixio”. Si tratta di un’ampia struttura, ben attrezzata e dedicata ai giovani e non solo, alla formazione, all’informazione, all’associazionismo, ai seminari ed ai convegni. Un punto di aggregazione che rappresenterà di sicuro un fiore all’occhiello di Piano di Sorrento. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra l’altro, il sindaco di Piano Vincenzo Iaccarino, l’assessore all’istruzione e alle politiche sociali della regione Campania Lucia Fortini che ha affiancato il Comune di Piano per la realizzazione di questo Centro, il sindaco di Meta Giuseppe Tito, Don Rito Maresca e tantissime persone che hanno voluto partecipare a questa giornata così importante per la città. Formuliamo i nostri complimenti al sindaco Iaccarino ed all’amministrazione carottese per la realizzazione di un progetto così importante.

