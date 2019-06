Piano di Sorrento, guasto idrico improvviso: diverse zone senz’acqua. Tanti i disagi

Un guasto idrico improvviso ha colpito la città di Piano di Sorrento questa mattina. Da alcune ore, infatti, i cittadini di diverse zone devono affrontare la mancanza d’acqua: le zone interessate sono molteplici, da via Bagnulo a via Maresca, ma non solo. A quanto ci risulta, mezza città sarebbe senz’acqua. Dalla Gori fanno sapere che il guasto dovrebbe essere riparato entro le 12.