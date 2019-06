Piano di Sorrento, entra nel vivo il Torneo dei Rioni

Piano di Sorrento. Si è conclusa la fase a gironi del Torneo dei Rioni. Fino ad ora la miglior squadra della competizione si è dimostrata Corso Sud, unica squadra a punteggio pieno, miglior attacco e miglior difesa del torneo. Il secondo posto l’ha fatto Mortora, nonostante il pareggio contro Centro Storico che ha conquistato l’unico punto in 3 partite.

Nel girone B Colli ha perso il primato grazie alla sconfitta subita per mano di Corso Nord che, a sua volta, ha vinto il raggruppamento. Delude Trinità che termine il girone all’ultimo posto per la sconfitta subita contro Cassano.

Dunque, in seguito alle posizioni nei 2 gruppi, sono stati effettuati gli accoppiamenti per i quarti di finale, in programma domenica sera al campo San Liborio a parure dalle 20.

Cassano Vs Mortora

Colli Vs San Liborio

Corso Nord Vs Centro Storico

Corso Sud Vs Trinità