Mentre la Costiera amalfitana ha fatto innumerevoli tavoli durante l’inverno , a partire da Positano e Praiano, con le associazioni locali, a causa del traffico asfissiante. Anche in Penisola Sorrentina si comincia a discutere e a soffrire il traffico che mette a rischio la viabilità e la vivibilità, la salute stessa dei cittadini, oltre a peggiorare enormemente le condizioni del turismo . Dal 15 giugno ci saranno, solo nei finesettimana e solo dalle 9 alle 18, ma è un provvedimento d’emergenza, quello che dovrà essere un provvedimento definitivo sarà quello di limitare la circolazione ai grandi bus non solo sulla S.S. 163 . Dunque ragionare in maniera comprensoriale, se si fanno le targhe alterne si escludano, da una parte e dall’altra, anche i residenti delle due costiere , e non solo d’una, se si limitano i bus, si limitino in entrambe le coste, sinergia anche per i controlli e soluzioni per un turismo migliore, inoltre insieme si ha anche maggiore forza politica con la Regione Campania. Pensiamoci

