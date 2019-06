Piano di Sorrento, convegno mobilità di alto livello ma sindaci assenti salvo Iaccarino e Buonocore. Discepolo “Fallimento della politica”

Piano di Sorrento, convegno mobilità di alto livello ma sindaci assenti salvo Iaccarino e Buonocore . C’è molto da scrivere sul convegno sulla mobilità organizzato questa mattina a Villa Fondi da Aria Nuova. Il traffico che attanaglia la penisola sorrentina è tema del giorno, eppure i sindaci assenti . Non c’era Sagristani di Sant’Agnello, non c’era Cuomo di Sorrento, Balduccelli di Massa Lubrense e Tito di Meta, insomma si fanno proclami e progetti ma quando c’è da confrontarsi con le massime autorità, fra cui l’assessore della Regione Campania Discepolo, che ha seguito tutto il convegno, niente. E non a caso si è parlato di fallimento e deficienza della politica, detto da tutti, dai professori dell’università di Napoli e dallo stesso assessore regionale. Dove vogliamo andare se non c’è sensibilità? Discepolo , che è stato a vivere sia a Vico che a Furore, e quindi conosce i territori, ha parlato anche della Costiera amalfitana “Fallimento della politica, modello di sviluppo non sostenibie, gestire il traffico con gli ausiliari fra Positano e Amalfi è arcaico, facciamo un esame di coscienza.. questa economia non può reggere senza modelli nuovi e alternativi che bisognava prevedere in tempo”