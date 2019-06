Piano di Sorrento, complimenti al giovanissimo fisioterapista Valerio Moccia: parteciperà alle Universiadi

Un bellissimo traguardo per il giovanissimo dottor Valerio Moccia, fisioterapista di 26 anni originario di Vico Equense, ma attivo sul territorio di Piano di Sorrento. Valerio si è laureato in fisioterapia alla Federico II e specializzato in fisioterapia sportiva all’università di Pisa.

Una mente brillante che gli ha permesso, oltre al lavoro da privato, di diventare il fisioterapista dell’US. Salernitana 1919, squadra di calcio che milita in serie B. Ma non solo. Il dottor Moccia parteciperà come fisioterapista alle universiadi in particolare agli eventi di atletica che si terranno allo stadio S.Paolo di Napoli. Un traguardo eccezionale per un giovanissimo che farà sicuramente strada.

L’Universiade, ricordiamo, è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo. Seconda solo ai Giochi Olimpici per importanza e numero di partecipanti ed anzi ritenuta, nella sua versione estiva (Summer Universiade), equivalente se non superiore alle Olimpiadi invernali questo evento nel corso degli anni ha assunto sempre più i connotati di un vero e proprio festival internazionale dello sport e della cultura.