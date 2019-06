Piano di Sorrento, comincia stasera il tanto atteso torneo dei Rioni. Ecco luogo e date

Piano di Sorrento. L’attesa è finita. Inizia stasera il tanto atteso torneo dei Rioni di Piano di Sorrento al campo di San Liborio, alla sua seconda edizione grazie all’organizzazione di Antonio Guarracino. La serata inaugurale del torneo avrà inizio alle 19 in quanto, in occasione di Sant’Antonio, ci sarà “pane al caglio”, antica tradizione carottese, a noi tramandata grazie a sua eccellenza, il Vescovo Arturo Aiello. A seguire, a partire dalle 20 fino alle 23, si svolgerà la prima giornata della competizione, la cui finalissima è prevista per domenica 30 giugno alle 22.

Ogni Rione ha imbastito la miglior squadra possibile per guadagnarsi la palma di “miglior quartiere del paese” dal punto di vista calcistico. Si invitano tutti gli appassionati di recarsi al campo per vivere una bella serata di sport, sperando che il suddetto torneo sia motivo di aggregazione per tutti i cittadini carottesi e non solo.