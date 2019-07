Piano di Sorrento, anziano inciampa e si ferisce: sanitari del 118 non rispondono – FOTO

Un anziano signore è caduto in via delle Rose a Piano di Sorrento ed è più di mezz’ora che attende un’ambulanza. Ci siamo imbattuti in un povero 85enne che stava camminando nella strada sopracitata, quando ha perso l’equilibrio (per cause ancora da accertare) e si è ferito il braccio e una gamba. Abbiamo provato a chiamare anche noi i sanitari del 118 per circa 20 minuti ma non c’è stata alcuna risposta. Non è la prima volta che un anziano, o una persona in generale, inciampa sui marciapiedi di via delle Rose, i quali sono tenuti in condizioni non ottimali.