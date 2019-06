Piano di Sorrento . Anna Falchi bellissima a 47 anni, parola di Raffaele Pane Su Instagram la storia, poi incontra Raffaele Pane, il devoto di Sant’Antonino sempre a caccia di foto-ricordo con vip e personaggi comuni. Appena ha avvistato la bionda italo-finlandese, l'”alfiere di Sant’Antonino”, come Pane ama farsi chiamare, le ha donato una piccola immagine del patrono di Sorrento: un dono che la Falchi ha mostrato di gradire, “sfilandolo” a un assistente che lo aveva preso al suo posto e riponendolo in borsa con cura.

L’incursione in Costiera di Anna, che poche settimane fa ha incantato il pubblico del web con una foto che la ritraeva seminuda per festeggiare la vittoria della Lazio (da sempre sua squadra del cuore) in Coppa Italia, è durata ben poco. La bionda 47enne è già andata via, ma non prima di essersi fatta immortalare – più bella e sexy che mai – sulla terrazza dell’hotel di cui è stata ospite: uno scatto che ha fatto immediatamente il giro del web, per la gioia dei tanti follower di Anna.

Pane ha inviato la foto a Positanonews con questa dedica “.. fantastica eccezionale con la bellissima Anna Falchi una delle donne più belle al mondo!!! L’Alfiere del patrono le ha regalato un santino di S.Antonino, lei si è un po’ commossa poi un assistente voleva mantenere il santino ma lei ha rifiutato e l’ha messo nella sua borsetta!!! Appena l’ho vista mi sembrava una dea, Altissima e Affascinante!!! La bellezza delle donne salverà il ‘mondo’!!! Dimenticavo l’incontro con la principessa Anna è avvenuto a Villa Fondi a Piano dove lei era la madrina di una serata evento!!! Grazie al fantastico Sindaco dott. Vincenzo Iaccarino grande cardiologo che organizza sempre degli spettacoli eccelsi insieme al suo staff!!! Questa foto la dedico a tutta Sorrento.. “