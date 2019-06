Piano di Sorrento. Sembra quasi un dejavu, ma non è così! Anche stamattina, dopo nemmeno una settimana, olio sulla carreggiata all’incrocio di Via Bagnulo e Via dei Pini.

La scorsa volta, per evitare danni a cose o persone, pronto è stato l’intervento di Peppe Coppola di Photo 105, ma oggi, invece, tre motociclisti sono caduti. Nulla di grave per fortuna.

La polizia municipale ora è sul posto e sta cercando di rimediare al danno.

Comincerà un indagine visto che l’episodio si ripete nuovamente a distanza di una settimana e visto che i motociclisti probabilmente sporgeranno denuncia?

L’area è stata cosparsa dalla segatura per diminuire i danni, ma si consiglia in ogni caso di proseguire moderatamente in questo tratto per evitare ulteriori incidenti, visto che il tratto è molto pericoloso.

Seguiranno aggiornamenti.