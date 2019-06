Personalità importanti e alti eventi per “sistemare” l’amalfitana di Gaspare Apicella

Si legge sempre più spesso dell’intervento riparatore (con fondi di cui si disconosce la provenienza) di strade e di grande pulizia, ed altro, causa l’arrivo in quella località di persone di alto grado, della presenza di reali e della presenza di manifestazioni sportive di interessa internazionale.

Ora Napoli si è ripulita in parte. si è data un a “sistemazione”, ha riparato le enormi buche stradali, ecc.

A quando l’arrivo di alte personalità in costa amalfitana o il passaggio del Giro d’Italia o il concretizzarsi di qualche evento di valore mondiale

Forse risolveremo ,anche se in parte, la negatività del manto stradale di tutte le strade interessanti la costa (la Chiunzi compresa) o la pericolosità delle ringhiere di protezione (sic!) della SS 163 amalfitana e chi ne ha più ne metta

Certo che avere il Papa sarebbe il top, ma l’arcivescovo Palatucci ammoniva: avete i soldi (detto in stretto avellinese) E si perchè se disponeva all’epoca della cifra per organizzare la visita del papa il problema disponibilità di fondi per eseguire i lavori suindicati non esisterebbe