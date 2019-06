Il perdurare del caos sull’amalfitana di Gaspare Apicella

E’ tutto sbagliato, è’ tutto da rifare, diceva un grande campione dello sport, testimonial di correttezza, sacrifico, altruismo.

E’ tutto sbagliato perchè , in un momento in cui tutti si lamentano della pericolosità del traffico sull’amalfitana, degli ingorghi e di quanto altro, si consente il passaggio di un pullman, elegante ma sempre pullman di grandi dimensione, VUOTO. E’ quello della Italobus che dovrebbe portare direttamente i turisti dalla stazione al luogo di destinazione in costa amalfitana,

Ripetiamo: vuoto all’andata ed al ritorno

Noi non abbiamo commenti di sorta, non ci è consentito